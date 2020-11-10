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Україна веде переговори про "раннє долучення" до розробки актів "зеленого" курсу ЄС - Стефанішина

Україна веде переговори про "раннє долучення" до розробки актів "зеленого" курсу ЄС - Стефанішина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Найкращим механізмом долучення України до формування політики в рамках європейського "зеленого курсу" буде так зване "раннє залучення на етапі розробки актів ЄС. На сьогодні ведуться переговори стосовно того, як це зробити. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Дня сталого розвитку EBA, передає кореспондент УНН.

"Що ми маємо на сьогодні? Україна є єдиною країною, яка офіційно започаткувала діалог з Європейським Союзом щодо долучення до "зеленого" курсу й цей діалог вже має певні результати. Перше: Україна вже є частиною консультацій щодо так званого carbon border adjustment mechanism (прикордонний вуглецевий податковий механізм – ред.). Ми з самого початку заявили, що "зелений" курс є частиною Угоди про асоціацію, і більше того, є частиною наших спільних зобов'язань щодо зони вільної торгівлі і сьогодні ми бачимо, що і на платформі Європейського парламенту, і на платформі Європейської комісії документи, які офіційно публікуються, і та інформація, яку ми маємо (неофіційно, за результатами діалогів з Європейським Союзом) підтверджує, що для третіх країн (так само, з якими є Угоди про асоціацію, або зони вільної торгівлі) будуть застосовуватися індивідуальні підходи щодо цієї політики прикордонного податку", - повідомила Стефанішина.

За її словами, це важлива перемога, але "це тільки початок шляху".

"Ми тільки починаємо цей діалог, але я вважаю, що скоординована системна політика (вироблена нами ще влітку цього року) дозволила нам досягти цього результату… Ми у своїй позиції заявили, що найкращим механізмом долучення України до формування політик у рамках "зеленого" курсу буде так зване "раннє залучення" на етапі розробки актів ЄС, щоб потім ми не вирішували спільно з Європейським Союзом, як же нам адаптувати законодавство, і чи його адаптувати... Ми хочемо, щоб Україна залучалася на ранніх етапах. Сьогодні ми ведемо переговори стосовно того, як це зробити", - сказала віце-прем'єр.

Стефанішина зазначила, що така практика є у країнах Європейської економічної зони, які мають статус спостерігачів у комітетах, які розробляють акти ЄС.

"Ми хочемо мати такий самий статус й починаємо з малого. Можливо, це більша амбіція, але зараз вже такі консультації ведемо", - додала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європейський Союз домовились розпочати оцінку досягнень Угоди про асоціацію, що стане рушійною силою для її оновлення.

Як повідомлялося, ЄС бачить "додатковий потенціал" Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

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