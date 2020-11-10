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Украина ведет переговоры о "раннем приобщении" к разработке актов "зеленого" курса ЕС - Стефанишина

Украина ведет переговоры о "раннем приобщении" к разработке актов "зеленого" курса ЕС - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 16321 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Лучшим механизмом приобщения Украины к формированию политики в рамках европейского "зеленого курса" будет так называемое "раннее привлечение" на этапе разработки актов ЕС. На сегодня ведутся переговоры о том, как это сделать. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Дня устойчивого развития EBA, передает корреспондент УНН.

"Что мы имеем сегодня? Украина является единственной страной, которая официально начала диалог с Европейским Союзом о присоединении к "зеленому" курсу и этот диалог уже имеет определенные результаты. Первое: Украина уже является частью консультаций относительно так называемого carbon border adjustment mechanism (пограничный углеродный налоговый механизм - ред.). Мы с самого начала заявили, что "зеленый" курс является частью Соглашения об ассоциации, и более того, является частью общих обязательств по зоне свободной торговли и сегодня мы видим, что и на платформе Европейского парламента, и на платформе Европейской комиссии документы, которые официально публикуются, и та информация, которую мы имеем (неофициально, по результатам диалогов с Европейским Союзом) подтверждает, что для третьих стран (так же, с которыми есть соглашения об ассоциации, или зоны свободной торговли) будут применяться индивидуальные подходы к этой политике пограничного налога", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, это важная победа, но "это только начало пути".

"Мы только начинаем этот диалог, но я считаю, что скоординированная системная политика (производимая нами еще летом этого года) позволила нам достичь этого результата... Мы в своей позиции заявили, что лучшим механизмом приобщения Украины к формированию политик в рамках "зеленого" курса будет так называемое "раннее приобщение" на этапе разработки актов ЕС, чтобы потом мы не решали совместно с Европейским Союзом, как же нам адаптировать законодательство, и его адаптировать... Мы хотим, чтобы Украина привлекалась на ранних этапах. Сегодня мы ведем переговоры по тому, как это сделать", - сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что такая практика есть в странах Европейской экономической зоны, имеющие статус наблюдателей в комитетах, которые разрабатывают акты ЕС.

"Мы хотим иметь такой же статус и начинаем с малого. Возможно, это большая амбиция, но сейчас уже такие консультации ведем", - добавила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европейский Союз договорились начать оценку достижений Соглашения об ассоциации, которое станет движущей силой для его обновления.

Как сообщалось, ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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