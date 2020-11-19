Україна прагне посилити співпрацю з ЄС, долучившись до нових ініціатив – Шмигаль

“Мав щирий діалог із Виконавчим Віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. ЄС — найбільший торговий партнер України, і ми розраховуємо посилити нашу співпрацю через долучення України до нових ініціатив. Вдячний за незмінну підтримку України. Очікуємо добрих новин із Брюсселя”, - написав Шмигаль у Twitter.

Про хід розмови повідомив і сам Домбровскіс, зазначивши, що під час діалогу було піднято питання реформ в Україні.

“Обговорили з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем наступні кроки після саміту Україна-ЄС за програмою реформ для забезпечення стійкості економіки і боротьби з корупцією. ЄС підтримує Україну під час пандемії макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що основними пріоритетами порядку денного діалогу між Україною та ЄС є оновлення додатків до Угоди про асоціацію, цифровий порядок денний, інтеграція до енергетичних ринків ЄС та впровадження політик Європейського Зеленого курсу.