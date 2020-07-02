ЕС отреагировал на отставку Смолия: НБУ должен сохранять способность независимо выполнять свою роль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления - "тревожный сигнал", подрыв этого важного института ставит под угрозу доверие к и поддержку повестки дня реформ в Украине. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, передает УНН.
""Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность незаависимо выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу доверие к и поддержку программы реформ в Украине", - говорится в заявлении.
Так, отмечается, что "создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины и по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны". "В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу через стабилизацию национальной валюты, снижение инфляции и увеличение международных резервов, реструктуризацию во всем банковском секторе и возвращение активов, потерянных в делах о банковских махинациях", - говорится в заявлении.
"Путь Украины к реформам является сложным, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса. Европейский Союз будет и впредь поддерживать Украину в проведении столь необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинские власти сохранят свой уровень приверженности", - добавили в ЕС.
Напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского по увольнению Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликованы на сайте парламента.
Добавим, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".