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ЄС відреагував на відставку Смолія: НБУ має зберігати здатність незалежно виконувати свою роль

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Заява про відставку голови Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску - "тривожний сигнал", підрив цієї важливої інституції ставить під загрозу довіру до і підтримку порядку денного реформ в Україні. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків, передає УНН.

"Оголошення про відставку голови Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал. Банк повинен зберігати здатність незалежно виконувати свою роль. Підрив цієї важливої інституції ставить під загрозу довіру до і підтримку порядку денного реформ в Україні", - зазначено в заяві.

Так, відзначається, що "створення сильного та незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і як і раніше має вирішальне значення для майбутнього успіху країни". "В останні роки Національний банк України зробив сміливі і такі необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України і сприяння сталому відновленню економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці і українському народу через стабілізацію національної валюти, зниження інфляції і збільшення міжнародних резервів, реструктуризацію у всьому банківському секторі і повернення активів, втрачених в справах про банківські махінації", - сказано в заяві.

"Шлях України до реформ є складним, особливо в нинішніх виняткових обставинах пандемії коронавируса. Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень прихильності", - додали в ЄС.

Нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

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