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Совет ассоциаций Украина-ЕС перенесен на февраль - Стефанишина

Совет ассоциаций Украина-ЕС перенесен на февраль - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 13504 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС относительно физического участия делегаций в феврале 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились держать диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - сообщила Стефанишина.

По данным правительства, среди вопросов нынешнего Совета ассоциации - продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепления экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного суда и тому подобное.

"На следующей неделе мы вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Бореллем и Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого уже сможем говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации", - прокомментировала вице-премьер-министр.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано 8 декабря в Брюсселе.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

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