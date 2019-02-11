Украина и Япония обговорили либерализацию визового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у посла Японии Такаши Курай. Стороны обсудили вопросы либерализации визового режима для украинских граждан, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.
Так, сообщается, что во время беседы с послом Японии в Украине Порошенко выразил благодарность японской стороне за твердую последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники обсудили перспективы углубления политического диалога на высшем уровне. Во время беседы речь шла также об усилении взаимодействия в сферах безопасности и обороны, активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщают в АП.
Было отмечено динамическую и плодотворную работу ведущих японских компаний на территории Украины.
Посол Японии проинформировал Президента Украины о принятии решения японской стороной в начале февраля о выделении дополнительных финансовых ресурсов на программы гуманитарной помощи Донбасса.
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Отдельное внимание было уделено дальнейшей либерализации визового режима для украинских граждан.
Напомним, посол Японии в Украине Шигеки Сумме завершил свою каденцию на посту и вернулся на родину.