Україна та Японія обговорили лібералізацію візового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Японії Такаші Кураї. Сторони обговорили питання лібералізації візового режиму для українських громадян, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АП.
Так, повідомляється, що під час бесіди з Послом Японії в Україні Порошенко висловив вдячність японській стороні за тверду послідовну позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Співрозмовники обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні. Під час бесіди йшлося також про посилення взаємодії у сферах безпеки і оборони, активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, повідомляють в АП.
Було відзначено динамічну та плідну роботу провідних японських компаній на території України.
Посол Японії поінформував Президента України про ухвалення рішення японською стороною на початку лютого стосовно виділення додаткових фінансових ресурсів на програми гуманітарної допомоги Донбасу.
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Окрему увагу було приділено подальшій лібералізації візового режиму для українських громадян.
Нагадаємо, посол Японії в Україні Шігекі Сумі завершив свою каденцію на посаді і повернувся на батьківщину.