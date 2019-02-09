Данія, Швеція та Швейцарія виділять понад 14 млн доларів на відновлення Донбасу

“Через конфлікт на сході України, який триває вже п’ятий рік, цивільне населення зазнало значних втрат, зокрема, за період з 2014 року загинуло 3,3 тисячі чоловіків, жінок та дітей, зазнали поранень близько 9 тисяч мирних жителів. 1,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, що живуть у постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами”, — йдеться у повідомленні ПРООН.

Через це, у організації заявили, що “кризу довіри можна подолати лише створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну й судову реформи, а також забезпечуючи права людини. Саме тому проект „Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході Україні“ буде повністю інтегрований у Програму ООН із відновлення та розбудови миру”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС і ПРООН направлять 50 млн євро на відновлення Донбасу

“Спільний внесок Данії (9,045 млн доларів США), Швеції (3 млн доларів США) та Швейцарії (2 млн доларів США) у розмірі 14,045 млн доларів США дозволить розпочати пошук шляхів для розв’язання цих ключових проблем у Донецькій та Луганській областях”, — розповіли у прес-службі Програми ООН.

За словами керівника ПРООН із відновлення та розбудови миру Віктора Мунтяна, “довіра громадян, що проживають в уражених конфліктом районах, до державних установ покращиться, і вони почуватимуться в більшій безпеці, якщо потенціал в адміністративній та правоохоронній сферах, а також в сфері безпеки покращиться, тож населенню стане легше отримати доступ до правосуддя, а також до екологічного захисту. Проект надаватиме підтримку для впровадження цих змін”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські держслужбовці мають проблеми з толерантністю — ПРООН

Додається, що Швеція та Швейцарія, які впродовж останніх 3,5 років спільно фінансували впровадження заходів Програми ООН із відновлення та розбудови миру, прагнуть закріпити досягнуті результати і надалі підтримуватимуть ефективне врядування та сприятимуть соціальній згуртованості в регіоні. Окрім того, завдяки виділеним коштам, Швеція прагне підтримати заходи з покращення стану довкілля в регіоні. Водночас Данська Програма миру та стабілізації ситуації в Україні у 2018-2021 рр. проводить роботу задля підтримки стабільності та ефективного врядування в регіоні. Ця програма планує виділити кошти зі свого Фонду на підтримку миру та стабільності, які буде спрямовано на заходи з покращення доступу до правосуддя та громадської безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данія виділить 9,2 мільйона доларів на програму ООН в Україні

Довідка УНН: Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на забезпечення пріоритетних потреб у східній Україні після спалаху конфлікту навесні 2014 року. Мета програми — зміцнити безпеку в громадах та соціальну згуртованість, підтримати економічне відновлення громад, які постраждали від конфлікту, а також сприяти подальшій реалізації реформ децентралізації й охорони здоров’я на підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей.

Програму реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд народонаселення ООН і Продовольча та сільськогосподарська організація.

Програму підтримують дев’ять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. Загальний бюджет на 2019-2022 роки становить понад 50 млн доларів США.

Як повідомляв УНН, голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко та директор Програми розвитку ООН в Україні Янтомас Хімстра підписали у жовтні у Києві меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено підтримку реформи публічної адміністрації та державної служби в Україні.