ПРООН співпрацюватиме з Україною щодо реформи держслужби

Меморандум передбачає заохочення співпраці між органами державної виконавчої влади та громадськістю, вдосконалення практик ефективного управління державними установами та розвиток потенціалу державних службовців щодо ефективних методів співпраці між громадянським суспільством та державою.

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"Дуже важливо забезпечити необхідний моніторинг органів державної влади з боку інститутів громадянського суспільства. Для цього треба володіти методикою, треба розуміти свою відповідальність за результати роботи, яка має бути обопільною - і з боку державної влади, і з боку інститутів громадянського суспільства. Дуже важливо навчатись, оволодівати цією методикою. Органи державної влади повинні чітко розуміти, в чому полягає підзвітність, підконтрольність, на чому вона орієнтується. В цій роботі надзвичайно важливо орієнтуватись на кращі європейські практики, на стандарти, прийняті в країнах з розвиненою демократією, розвиненим громадянським суспільством. Формування відповідних механізмів є для України сьогодні одним з пріоритетних",- підкреслив під час презентації Ващенко.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від ЄС понад 15 млн євро на реформу держслужби.