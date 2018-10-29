ПРООН будет сотрудничать с Украиной относительно реформы госслужбы

Меморандум предусматривает поощрение сотрудничества между органами государственной власти и общественностью, совершенствование практик эффективного управления государственными учреждениями и развитие потенциала государственных служащих по эффективных методам сотрудничества между гражданским обществом и государством.

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"Очень важно обеспечить необходимый мониторинг органов государственной власти со стороны институтов гражданского общества. Для этого надо владеть методикой, надо понимать свою ответственность за результаты работы, которая должна быть обоюдной - и со стороны государственной власти, и со стороны институтов гражданского общества. Очень важно учиться, овладевать этой методикой. Органы государственной власти должны четко понимать, в чем заключается подотчетность, подконтрольность, на что она ориентируется. В этой работе очень важно ориентироваться на лучшие европейские практики, на стандарты, принятые в странах с развитой демократией, развитым гражданским обществом. Формирование соответствующих механизмов для Украины сегодня является одним из приоритетных", - подчеркнул во время презентации Ващенко.

Напомним, ранее Украина получила от ЕС более 15 млн евро на реформу госслужбы.