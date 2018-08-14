Україна отримала від ЄС понад 15 млн євро на реформу держслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна отримала від ЄС черговий транш у розмірі 15,5 млн євро на реформу держслужби. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Європейський Союз надає всебічну підтримку реформі державного управління. Відповідно до Угоди про фінансування програми „Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні“, Україна отримала черговий безповоротний транш”, — повідомив Саєнко.
Як пояснив він, розмір фінансування залежить від успішного виконання реформи в попередній період, а Україна вже виконала 75% зі 100% поставлених індикаторів на 2017 рік. Завдяки цим показникам, Україні виділено фінансову підтримку у розмірі 15,5 млн євро.
“Перша частина траншу є фіксованою та складає 5 млн євро. Друга частина залежить від успішності впровадження реформи. Завдяки виконанню відповідних показників друга частина траншу складає 10,5 млн євро. Кошти бюджетної підтримки направляються до державного бюджету”, — пояснив Саєнко.
Раніше повідомлялось, що Україна може отримати перший транш в рамках макрофінансової допомоги від Європейського союзу (MFA) на початку осені.