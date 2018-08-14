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Україна отримала від ЄС понад 15 млн євро на реформу держслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна отримала від ЄС черговий транш у розмірі 15,5 млн євро на реформу держслужби. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

Україна отримала від ЄС понад 15 млн євро на реформу держслужби

“Європейський Союз надає всебічну підтримку реформі державного управління. Відповідно до Угоди про фінансування програми „Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні“, Україна отримала черговий безповоротний транш”, — повідомив Саєнко.

Як пояснив він, розмір фінансування залежить від успішного виконання реформи в попередній період, а Україна вже виконала 75% зі 100% поставлених індикаторів на 2017 рік. Завдяки цим показникам, Україні виділено фінансову підтримку у розмірі 15,5 млн євро.

“Перша частина траншу є фіксованою та складає 5 млн євро. Друга частина залежить від успішності впровадження реформи. Завдяки виконанню відповідних показників друга частина траншу складає 10,5 млн євро. Кошти бюджетної підтримки направляються до державного бюджету”, — пояснив Саєнко.

Раніше повідомлялось, що Україна може отримати перший транш в рамках макрофінансової допомоги від Європейського союзу (MFA) на початку осені.

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