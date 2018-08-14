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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила от ЕС более 15 млн евро на реформу госслужбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина получила от ЕС очередной транш в размере 15,5 млн евро на реформу госслужбы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

Украина получила от ЕС более 15 млн евро на реформу госслужбы

“Европейский Союз оказывает всестороннюю поддержку реформе государственного управления. В соответствии с Соглашением о финансировании программы „Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине“, Украина получила очередной безвозвратный транш”, — сообщил Саенко.

Как пояснил он, размер финансирования зависит от успешного выполнения реформы в предыдущий период, а Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов на 2017 год. Благодаря этим показателям, Украине выделено финансовую поддержку в размере 15,5 млн евро.

“Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы. Благодаря выполнению соответствующих показателей вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет”, — пояснил Саенко.

Ранее сообщалось, что Украина может получить первый транш в рамках макрофинансовой помощи от Европейского союза (MFA) в начале осени.

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