Украина получила от ЕС более 15 млн евро на реформу госслужбы

“Европейский Союз оказывает всестороннюю поддержку реформе государственного управления. В соответствии с Соглашением о финансировании программы „Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине“, Украина получила очередной безвозвратный транш”, — сообщил Саенко.

Как пояснил он, размер финансирования зависит от успешного выполнения реформы в предыдущий период, а Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов на 2017 год. Благодаря этим показателям, Украине выделено финансовую поддержку в размере 15,5 млн евро.

“Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы. Благодаря выполнению соответствующих показателей вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет”, — пояснил Саенко.

Ранее сообщалось, что Украина может получить первый транш в рамках макрофинансовой помощи от Европейского союза (MFA) в начале осени.