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Українські держслужбовці мають проблеми з толерантністю - ПРООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні 40% держслужбовців вважають людську гідність і рівність "не вкрай важливими" для їхньої роботи. Про це сьогодні заявив у Києві директор Програми розвитку ООН в Україні Янтомас Хімстра, передає кореспондент УНН.

"Коли держслужбовців (в Україні) запитують про їхні цінності, такі як людську гідність і рівність, 40% з них вважають що "вони є не вкрай важливі" у їхній роботі. Коли їх запитують про толерантність, необхідність надавати державні послуги на рівній основі всім сторонам, наприклад колишнім в‘язням, ромському населенню, людям з нетрадиційною орієнтацією, людям, які говорять іншою мовою, то виявляється, що із цим держслужбовці мають проблеми. Ці приклади я наводжу тільки для того, щоб проілюструвати, наскільки важливим є готувати державних службовців до досягнення цілей, таких як запровадження європейських стандартів у сфері Державної служби в Україні", - зазначив Хімстра.

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За словами глави ПРООН в Україні, організація вітає ініціативу привести державну службу країни до найвищих стандартів якості і зробити її відповідальною за такі стандарти, як встановлення прав людини і толерантності.

"Хороша новина полягає в тому, що такі стандарти вже були впроваджені у вигляді ключових індикаторів результативності для багатьох державних органів в Україні. Але одна річ - проголосити стандарти, зовсім інша - почати їх реалізовувати. Ми вітаємо цю ініціативу", - зазначив він, додавши, що найкращим чином допомогти досягти цих стандартів може саме громадянське суспільство.

Як повідомляв УНН, ПРООН співпрацюватиме з Україною щодо реформи держслужби.

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