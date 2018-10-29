У украинских госслужащих есть проблемы с толерантностью - ПРООН

"Когда госслужащих (в Украине) спрашивают об их ценностях, таких как человеческое достоинство и равенство, 40% из них считают, что "они являются не очень важны" в их работе. Когда их спрашивают о толерантности, необходимость предоставлять государственные услуги на равной основе всем сторонам, например бывшим заключенным, ромскому населению, людям с нетрадиционной ориентацией, людям, которые говорят на другом языке, то оказывается, что с этим госслужащие имеют проблемы. Эти примеры я привожу только для того, чтобы проиллюстрировать, насколько важно готовить государственных служащих к достижению целей, таких как введение европейских стандартов в сфере Государственной службы в Украине", - отметил Химстра.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство Украины в США: Украина последовательно отстаивает принципы толерантности и недискриминации

По словам главы ПРООН в Украине, организация приветствует инициативу привести государственную службу страны к самым высоким стандартам качества и сделать ее ответственной за такие стандарты, как установление прав человека и толерантности.

"Хорошая новость заключается в том, что такие стандарты уже были внедрены в виде ключевых индикаторов результативности для многих государственных органов в Украине. Но одно дело - провозгласить стандарты, совсем другое - начать их реализовывать. Мы приветствуем эту инициативу", - отметил он, добавив, что наилучшим образом помочь достичь этих стандартов может именно гражданское общество.



Как сообщал УНН, ПРООН будет сотрудничать с Украиной по реформе госслужбы.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследование: менее толерантной к переселенцам является Харьковская область