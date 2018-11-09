ЄС і ПРООН направлять 50 млн євро на відновлення Донбасу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані сьогодні у Києві підписали угоду про програму Євросоюзу з підтримки сходу Україні у розмірі 50 млн євро, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні мені надзвичайно приємно бути тут і підписати документ від імені Європейського Союзу, який надасть допомогу людям на Сході. Це п’ятдесятимільйонна програма, спрямована на відновлення Східної України”, — сказав Ган.

За його словами, програма спрямована забезпечити підтримку університетам, малим підприємствам та людям, що постраждали від насилля і вимушеного переміщення.

“Також хочу сказати про проблему, яка нас турбує: це ситуація в Східній Україні. Позиція ЄС залишається незмінною — незалежність, суверенність, територіальна цілісність України для нас залишаються такими, що не підлягають питанням”, — підкреслив єврокомісар.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні з візитом перебуває Єврокомісар Йоганнес Ган, який має на меті обговорити з українськими лідерами прогрес у реформах.

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