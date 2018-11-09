ЕС и ПРООН направят 50 млн евро на восстановление Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Асенефа Лубрани сегодня в Киеве подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины в размере 50 млн евро, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мне очень приятно быть здесь и подписать документ от имени Европейского Союза, который окажет помощь людям на Востоке. Это пятидесятимиллионная программа, направленная на восстановление Восточной Украины", - сказал Хан.
По его словам, программа направлена обеспечить поддержку университетам, малым предприятиям и людям, пострадавшим от насилия и вынужденного перемещения.
"Также хочу сказать о проблеме, которая нас беспокоит: это ситуация в Восточной Украине. Позиция ЕС остается неизменной - независимость, суверенитет, территориальная целостность Украины для нас остаются такими, что не подлежат вопросам", - подчеркнул еврокомиссар.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине с визитом находился Еврокомиссар Йоханнес Хан, который должен был обсудить с украинскими лидерами прогресс в реформах.