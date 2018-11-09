ЕС и ПРООН направят 50 млн евро на восстановление Донбасса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107244 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114491 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137349 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172541 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС и ПРООН направят 50 млн евро на восстановление Донбасса

ЕС и ПРООН направят 50 млн евро на восстановление Донбасса

Киев  •  УНН

 • 11393 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Асенефа Лубрани сегодня в Киеве подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины в размере 50 млн евро, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мне очень приятно быть здесь и подписать документ от имени Европейского Союза, который окажет помощь людям на Востоке. Это пятидесятимиллионная программа, направленная на восстановление Восточной Украины", - сказал Хан.

По его словам, программа направлена ​​обеспечить поддержку университетам, малым предприятиям и людям, пострадавшим от насилия и вынужденного перемещения.

"Также хочу сказать о проблеме, которая нас беспокоит: это ситуация в Восточной Украине. Позиция ЕС остается неизменной - независимость, суверенитет, территориальная целостность Украины для нас остаются такими, что не подлежат вопросам", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине с визитом находился Еврокомиссар Йоханнес Хан, который должен был обсудить с украинскими лидерами прогресс в реформах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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