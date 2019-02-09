Дания, Швеция и Швейцария выделят более 14 млн долларов на восстановление Донбасса

"Из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3,3 тысячи мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9 тысяч мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными особами, а многие другие, живущие в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с различными проблемами", - говорится в сообщении ПРООН.

Из-за этого, в организации заявили, что "кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные меры, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека. Именно поэтому проект "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины" будет полностью интегрирован в Программу ООН по восстановлению и развитию мира".

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"Совместный вклад Дании (9, 045 млн долларов США), Швеции (3 млн долларов США) и Швейцарии (2 млн долларов США) в размере 14,045 млн долларов США позволит начать поиск путей для решения этих ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях", - рассказали в пресс-службе Программы ООН.

По словам руководителя ПРООН по восстановлению и развитию мира Виктора Мунтяна, "доверие граждан, проживающих в пораженных конфликтом районах, в государственные учреждения улучшится, и они будут чувствовать себя в большей безопасности, если потенциал в административной и правоохранительной сферах, а также в сфере безопасности улучшится, поэтому населению станет легче получить доступ к правосудию, а также к экологической защиты. Проект будет оказывать поддержку для внедрения этих изменений".

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Добавляется, что Швеция и Швейцария, которые на протяжении последних 3,5 лет совместно финансировали внедрения мероприятий Программы ООН по восстановлению и развитию мира, стремятся закрепить достигнутые результаты и в дальнейшем поддерживать эффективное управление и способствовать социальной сплоченности в регионе. Кроме того, благодаря выделенным средствам, Швеция стремится поддержать меры по улучшению состояния окружающей среды в регионе. В то же время Датская Программа мира и стабилизации ситуации в Украине в 2018-2021 гг. Проводит работу для поддержания стабильности и эффективного управления в регионе. Эта программа планирует выделить средства из своего Фонда в поддержку мира и стабильности, которые будут направлены на мероприятия по улучшению доступа к правосудию и общественной безопасности.

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Справка УНН: Программа ООН по восстановлению и развитию мира направлена на обеспечение приоритетных потребностей в восточной Украине после вспышки конфликта весной 2014 года. Цель программы - укрепить безопасность в общинах и социальную сплоченность, поддержать экономическое восстановление общин, пострадавших от конфликта, а также способствовать дальнейшей реализации реформ децентрализации и здравоохранения на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Программу реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), ООН Женщины, Фонд народонаселения ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация.

Программу поддерживают девять международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Общий бюджет на 2019-2022 годы составляет более 50 млн долларов США.

Как сообщал УНН, председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко и директор Программы развития ООН в Украине Янтомас Химстра подписали в октябре в Киеве меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поддержку реформы публичной администрации и государственной службы в Украине.