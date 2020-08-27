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Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства и ситуацию в Беларуси

Киев • УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигеном и обсудил партнерство между странами в сфере торговли, а также ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства и ситуацию в Беларуси

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигеном в ходе его рабочего визита в Украину. Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, энергетики, реформ, торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.

Кулеба выразил искреннюю благодарность США за поддержку обороноспособности Украины, в частности, готовность к передаче нашему государству современных патрульных катеров Mark VI.

"Американская сторона подтвердила неизменную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации реформ. Стивен Биген заметил, что имеет очень позитивный взгляд на будущее украинского-американских отношений и отметил, что США уверены в Украине как надежном партнере. В свою очередь, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности Европы в контексте российского проекта "Северный поток-2", и договорились в дальнейшем прилагать совместные усилия для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

"Глава МИД Украины предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, чтобы вынести на повестку дня двусторонних отношений новые амбициозные цели, и получил заверения в принципиальной готовности к проведению такого заседания. Отдельно была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма", - добавили в МИД.

Как отметили в пресс-службе, отдельной темой обсуждения стала ситуация в Беларуси и ее возможное влияние на ситуацию с безопасностью в регионе. Стороны отметили неотъемлемое право белорусского народа самостоятельно и свободно решать свою судьбу на демократических выборах. Собеседники согласились, что белорусские власти должны предотвратить дальнейшее насилие и продемонстрировать желание к мирному урегулированию ситуации и переговорам с оппозицией. Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа, и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор.

Напомним, Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать правительство Украины и граждан в работе над реформами и верховенством права.

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