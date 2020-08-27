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Україна та США обговорили зміцнення стратегічного партнерства та ситуацію в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із першим заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном та обговорив партнерство між країнами у сфері торгівлі, а також ситуацію в Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Україна та США обговорили зміцнення стратегічного партнерства та ситуацію в Білорусі

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із першим заступником Державного секретаря США Стівеном Біґеном у ході його робочого візиту до України. Сторони обговорили ключові питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США у сферах безпеки та оборони, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Кулеба висловив щиру вдячність США за підтримку обороноздатності України, зокрема, готовність до передачі нашій державі сучасних патрульних катерів Mark VI.

"Американська сторона підтвердила незмінну підтримку України в протидії російській агресії та реалізації реформ. Стівен Біґен зауважив, що має дуже позитивний погляд на майбутнє українсько-американських відносин і зазначив, що США впевнені в Україні як надійному партнері. У свою чергу, Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки Європи у контексті російського проекту "Північний потік-2", і домовилися надалі докладати спільних зусиль задля забезпечення диверсифікації постачання енергоносіїв у Європі.

"Глава МЗС України запропонував провести чергове засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, аби винести на порядок денний двосторонніх відносин нові амбітні цілі, і отримав запевнення у принциповій готовності до проведення такого засідання. Окремо було розглянуто ситуацію на тимчасово окупованих Росією територіях сходу України та Криму", - додали в МЗС.

Як зазначили в пресслужбі, окремою темою обговорення стала ситуація у Білорусі та її можливий вплив на безпекову ситуацію у регіоні. Сторони наголосили на невідʼємному праві білоруського народу самостійно та вільно вирішувати свою долю на демократичних виборах. Співрозмовники погодилися, що білоруська влада має запобігти подальшому насильству та продемонструвати бажання до мирного врегулювання ситуації та переговорів з опозицією. Сторони підкреслили, що майбутнє Білорусі має залежати виключно від білоруського народу, і жодні зовнішні сили не повинні впливати на цей вибір.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати уряд України та громадян у роботі над реформами і верховенством права.

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