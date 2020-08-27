США висловили підтримку уряду України у роботі над реформами

“Відмінний візит до Києва заступника Держсекретаря США Стівена Біґена. Ключовим є те, що Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і США продовжуватимуть підтримувати українців в уряді та громадянському суспільстві, робота яких сприяє реформам і верховенству права”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник Держсекретаря США Стівен Біґен та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві порушили тему торговельно-економічної співпраці та участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств.