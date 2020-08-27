США выразили поддержку правительству Украины в работе над реформами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать правительство Украины и граждан в работе над реформами и верховенством права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Отличный визит в Киев заместителя госсекретаря США Стивена Биґена. Ключевым является то, что Соединенные Штаты продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и США будут продолжать поддерживать украинцев в правительстве и гражданском обществе, работа которых способствует реформам и верховенству права", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель госсекретаря США Стивен Биґен и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве обсудили тему торгово-экономическое сотрудничество и участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий.