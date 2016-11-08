Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в защите прав потребителей

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина и Словения заключили меморандум о сотрудничестве в защите прав потребителей. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает корреспондент УНН.