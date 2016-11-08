Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у захисті прав споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна та Словенія уклали меморандум про співробітництво у захисті прав споживачів. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словенії Борут Пахор, передає кореспондент УНН.
“Було укладено меморандум про співробітництво в захисті прав споживачів та ринкового нагляду і він наближає Україну до європейських стандартів захисту прав споживачів”, — повідомив Глава держави.
Нагадаємо, також 8 листопада Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності.