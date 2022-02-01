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Украина и Польша обсудили возможность увеличить объемы поставок газа через LNG-терминал

Украина и Польша обсудили возможность увеличить объемы поставок газа через LNG-терминал

Киев • УНН

 • 18831 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский во время встречи с председателем Совета Министров Польши Матеушем Моравецким обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польский LNG-терминал. Об этом сообщили в ОП, передает УНН.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким, который впервые прибыл с визитом в нашу страну. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польский LNG-терминал и договорились проработать возможности достройки соответствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в ходе разговора речь шла об общности подходов Украины и Польши к угрозам безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2". Стороны согласились о необходимости дальнейшего противодействия запуску этого газопровода, который подрывает энергетическую безопасность Европы и Украины.

Напомним

Украина и Польша договорилась о строительстве газопровода, который позволит нарастить объем газа, который поставляют на восток.

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