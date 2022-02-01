Україна та Польща обговорили можливість збільшити обсяги постачання газу через LNG-термінал
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з з Головою Ради Міністрів Польщі Матеушем Моравецьким обговорили можливості збільшення обсягів постачання газу в Україну територією Польщі через польський LNG-термінал. Про це повідомили в ОП, передає УНН.
Цитата
"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, який вперше прибув з візитом до нашої країни. Співрозмовники обговорили можливості збільшення обсягів постачання газу в Україну територією Польщі через польський LNG-термінал та домовилися опрацювати можливості добудови відповідної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, у ході розмови йшлося про спільність підходів України та Польщі до безпекових загроз, які становить проект "Північний потік – 2". Сторони погодилися щодо необхідності подальшої протидії запуску цього газогону, який підриває енергетичну безпеку Європи та України.
Нагадаємо
Україна та Польща домовилася про будівництво газопроводу, який дасть змогу наростити обсяг газу, що постачають на схід.