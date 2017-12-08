Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина и Литва имеют общее видение российской агрессии. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга, передает УНН.
"Мы общее видение того, что события на Донбассе ... Гибридная война России является угрозой не только для Украины, для Литвы, но и для всего мира", - заявил он.
Как уточнил Порошенко, Украина ценит участие Литвы в СММ ОБСЕ.
"Сегодня мы обсудили увеличение количества представителей Литвы в СММ", - добавил президент Украины.
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Как сообщал УНН, сегодня, 8 декабря, Петр Порошенко провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.