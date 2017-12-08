Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира - Порошенко

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9287 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22201 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100448 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110171 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130714 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106568 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113226 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира - Порошенко

Украина и Литва считают агрессию РФ угрозой для всего мира - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 15115 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина и Литва имеют общее видение российской агрессии. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга, передает УНН.

"Мы общее видение того, что события на Донбассе ... Гибридная война России является угрозой не только для Украины, для Литвы, но и для всего мира", - заявил он.

Как уточнил Порошенко, Украина ценит участие Литвы в СММ ОБСЕ.

"Сегодня мы обсудили увеличение количества представителей Литвы в СММ", - добавил президент Украины.

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Как сообщал УНН, сегодня, 8 декабря, Петр Порошенко провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

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