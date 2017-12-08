Україна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна та Литва мають спільне бачення щодо російської агресії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу, передає УНН.
“Ми маємо спільне бачення того, що події на Донбасі...Гібридна війна Росії є загрозою не лише для України, для Литви, але й для всього світу”, — заявив він.
Як уточнив Порошенко, Україна цінує участь Литви у СММ ОБСЄ.
“Сьогодні ми обговорили збільшення кількості представників Литви у СММ”, — додав президент України.
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Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 грудня, Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.