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Україна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу - Порошенко

Україна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу - Порошенко

Київ • УНН

 • 15115 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна та Литва мають спільне бачення щодо російської агресії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу, передає УНН.

“Ми маємо спільне бачення того, що події на Донбасі...Гібридна війна Росії є загрозою не лише для України, для Литви, але й для всього світу”, — заявив він.

Як уточнив Порошенко, Україна цінує участь Литви у СММ ОБСЄ.

“Сьогодні ми обговорили збільшення кількості представників Литви у СММ”, — додав президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Литва домовилися про захист українських заробітчан

Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 грудня, Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте. 

Українські Національні Новини

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