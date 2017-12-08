Україна та Литва вважають агресію РФ загрозою для всього світу - Порошенко

“Ми маємо спільне бачення того, що події на Донбасі...Гібридна війна Росії є загрозою не лише для України, для Литви, але й для всього світу”, — заявив він.

Як уточнив Порошенко, Україна цінує участь Литви у СММ ОБСЄ.

“Сьогодні ми обговорили збільшення кількості представників Литви у СММ”, — додав президент України.

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Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 грудня, Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.