Украина и Канада расширят военно-техническое сотрудничество

Так, представители Национальной гвардии Украины провели рабочую встречу с делегацией канадской компании ААDC. Во время встречи стороны обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества в сфере материально-технического обеспечения воинских частей и подразделений НГУ до уровня стандартов аналогичных формирований ведущих стран мира.

"Национальная гвардия развивается. И, безусловно, сотрудничество с Канадой для нас важно, прежде всего в направлении материально-технического обеспечения", - отметил во время встречи командующий НГУ Юрий Аллеров.