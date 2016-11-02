Україна та Канада розширять військово-технічне співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Нацгвардія України розширитьвійськово-технічне співробітництво з канадськими партнерами. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Так, представники Національної гвардії України провели робочу зустріч з делегацією канадської компанії ААDC. Під час зустрічі сторони обговорили питаннях розширення подальшого співробітництва в сфері матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів НГУ до рівня стандартів аналогічних формувань провідних країн світу.
“Національна гвардія розвивається. І, безумовно, співпраця з Канадою для нас є важливою, насамперед у напрямку матеріально-технічного забезпечення”, — зазначив під час зустрічі командувач НГУ Юрій Аллеров.