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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103187 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 117443 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116902 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 142101 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104395 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102852 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105118 просмотра

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Украина и Израиль углубляют сотрудничество в области кибербезопасности

Украина и Израиль углубляют сотрудничество в области кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Стороны обсудили углубление сотрудничества между ведомствами по безопасности двух государств в области кибербезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов украинского-израильских отношений, в частности, углубление сотрудничества между ведомствами по безопасности двух государств в области кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями относительно развития ситуации безопасности в глобальном и региональном измерениях, в частности относительно распространения в мире коронавирусной болезни и эффективности мер по противодействию пандемии.

В свою очередь, Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между нашими государствами.

Напомним, что в июне Украина и Израиль начали политические консультации по запуску соглашения о свободной торговле.

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