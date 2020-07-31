Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у галузі кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Сторони обговорили поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань українсько-ізраїльських відносин, зокрема, поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.
Також сторони також обмінялися думками щодо розвитку безпекової ситуації у глобальному та регіональному вимірах, зокрема стосовно поширення у світі коронавірусної хвороби та ефективності заходів з протидії пандемії.
Своєю чергою, Ліон запевнив, що Ізраїль і надалі підтримуватиме Україну, і висловив впевненість в успішності практичного співробітництва між нашими державами.
Нагадаємо, що у червні Україна та Ізраїль розпочали політичні консультації щодо запуску угоди про вільну торгівлю.