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Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у галузі кібербезпеки

Україна та Ізраїль поглиблюють співпрацю у галузі кібербезпеки

Київ • УНН

 • 12232 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Сторони обговорили поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань українсько-ізраїльських відносин, зокрема, поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.

Також сторони також обмінялися думками щодо розвитку безпекової ситуації у глобальному та регіональному вимірах, зокрема стосовно поширення у світі коронавірусної хвороби та ефективності заходів з протидії пандемії.

Своєю чергою, Ліон запевнив, що Ізраїль і надалі підтримуватиме Україну, і висловив впевненість в успішності практичного співробітництва між нашими державами.

Нагадаємо, що у червні Україна та Ізраїль розпочали політичні консультації щодо запуску угоди про вільну торгівлю.

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