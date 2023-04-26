Украина и Италия расширяют сотрудничество в области ВПК - Шмыгаль

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"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Сегодня посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующееся на производстве современных систем ПВО", - написал Шмыгаль.

Детали

Он сообщил, что среди разработок предприятия — ПВО малого радиуса действия Skynex.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей. Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем. Спасибо партнерам за поддержку!", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль также сообщил, что Украина работает над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО.

"Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль встретился сегодня с президентом Италии. Они обсудили сотрудничество в финансовой и оборонной сферах. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия.