Зеленський обговорив з прем’єром Італії продовження оборонної співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи, передає УНН.
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«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.