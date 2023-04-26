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Шмигаль зустрівся з президентом Італії: обговорили співпрацю у фінансовій та оборонній сферах

Шмигаль зустрівся з президентом Італії: обговорили співпрацю у фінансовій та оборонній сферах

Київ • УНН

 • 445607 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах, передає УНН.

Деталі

«Поглиблюємо українсько-італійське співробітництво. Зустрівся з Президентом Італії Серджо Маттареллою. Подякував за всебічну допомогу та послідовну позицію Італії у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Працюємо задля перемоги та відбудови України!» - написав Шмигаль в Twitter.

Також Шмигаль повідомив, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Вдячний за ці слова солідарності Президенту Італії Серджо Маттареллі. Під час нашої зустрічі обговорили актуальні напрямки співпраці: фінансовий, оборонний, санкційний сектори. Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба», - повідомив Шмигаль в Telegram.

Він висловив вдячність за готовність долучитися до реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України.

«Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Папа Римський Франциск планує зустрітись з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер, 27 квітня, напередодні візиту Папи до Угорщини.

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