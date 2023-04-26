Україна та Італія розширюють співпрацю в галузі ВПК - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна розширює горизонти співпраці з Італією в галузі ВПК. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії в галузі ВПК. Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО", - написав Шмигаль.
Деталі
Він повідомив, що серед розробок підприємства — ППО малого радіусу дії Skynex.
"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Дякую партнерам за підтримку!", - зазначив Шмигаль.
Шмигаль також повідомив, що Україна працює над тим, аби мати більше таких дієвих ППО.
"Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів", - додав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль зустрівся сьогодні з президентом Італії. Вони обговорили співпрацю у фінансовій та оборонній сферах. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи.