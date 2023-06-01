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Украина и Франция готовят официальное решение по обучению украинских пилотов на истребителях: заявление президентов

Киев • УНН

 • 371752 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президенты Украины и Франции поручили министрам обороны стран совместно работать с целью разработки официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки пилотов и технического персонала на основе запроса украинской стороны. В совместном заявлении глав государств отмечается, что это решение будет принято на следующей встрече в формате «Рамштайн» всеми странами – участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации, передает УНН.

Детали

В заявлении говорится, что Президенты Украины и Франции подтвердили свою договоренность, достигнутую во время двусторонней встречи в Париже 14 мая 2023 года, помочь защитить население Украины от российских ударов путем поддержки Францией возможностей противовоздушной обороны Украины.

Как было договорено на 12-й встрече в формате «Рамштайн» 25 мая 2023 года, президенты подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Цитата

«С учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами мы поручили нашим министрам обороны совместно работать с целью разработки официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки пилотов и технического персонала на основе запроса украинской стороны, которое будет принято на следующей встрече в формате «Рамштайн» всеми странами – участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации», – говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран, на которой были обсуждены вопросы относительно начала тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов. Он сообщил, что стороны договорились продолжать работу по созданию коалиции боевых самолетов на следующей встрече в формате «Рамштайн».

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