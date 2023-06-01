Україна та Франція готують офіційне рішення щодо навчання українських пілотів на винищувачах: заява президентів

Деталі

У заяві йдеться, що Президенти України та Франції підтвердили свою домовленість, досягнуту під час двосторонньої зустрічі в Парижі 14 травня 2023 року допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України.

Як було домовлено на 12-й зустрічі у форматі «Рамштайн» 25 травня 2023 року, президенти підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних Сил України.

Цитата

«З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами ми доручили нашим міністрам оборони спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн» усіма країнами – учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації», – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн, на якій були обговорені питання щодо початку тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Він повідомив, що сторони домовилися продовжувати роботу щодо створення коаліції бойових літаків на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».