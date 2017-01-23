Украина и Эстония подпишут меморандум по проекту по децентрализации - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Между Эстонией и Украиной будет подписан меморандум по реализации проекта "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE) на 5,7 млн евро. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с Директором по развитию Академии электронного управления Эстонии Ханнесом Астоком, передает УНН.
"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных общинах через инструменты е-управления. Это разработка и внедрение универсальной и эффективной ИТ архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦНАП. Главное, что возможностями проекта смогут, в первую очередь, воспользоваться председатели ОТГ. Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного правительства Украины и Академией е-правительства Эстонии", - отметил Г.Зубко.
По словам Г.Зубко, общая стоимость проекта EGOV4UKRAINE составляет 5,7 млн евро.