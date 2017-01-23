Украина и Эстония подпишут меморандум по проекту по децентрализации - Г.Зубко

"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных общинах через инструменты е-управления. Это разработка и внедрение универсальной и эффективной ИТ архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦНАП. Главное, что возможностями проекта смогут, в первую очередь, воспользоваться председатели ОТГ. Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного правительства Украины и Академией е-правительства Эстонии", - отметил Г.Зубко.

По словам Г.Зубко, общая стоимость проекта EGOV4UKRAINE составляет 5,7 млн евро.