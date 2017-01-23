Україна та Естонія підпишуть меморандум щодо проекту з децентралізації — Г.Зубко

“Проектом EGOV4UKRAINE ми підсилюємо українсько-європейську програму з впровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в Україні у вересні 2016 року. EGOV4UKRAINE спрямований на покращення процесу надання адміністративних послуг у місцевих громадах через інструменти е-урядування. Це розробка та запровадження універсальної та ефективної ІТ архітектури, інформаційних систем та технічних рішень для ЦНАПів. Головне, що можливостями проекту зможуть, у першу чергу, скористатись голови ОТГ. Меморандум підписуватиметься між Держагентством з питань електронного урядування України та Академією е-урядування Естонії”, — зазначив Г. Зубко.

За словами Г.Зубка, загальна вартість проекту EGOV4UKRAINE становить 5,7 млн євро.