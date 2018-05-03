Украина создала комфортные условия для организации финала Лиги чемпионов в Киеве - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украина создала комфортные условия для организации и проведения финала Лиги чемпионов в Киеве 26 мая. Об этом во время встречи с президентом УЕФА сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы сделали большие шаги: были приняты необходимые законодательные акты, которые я подписал недавно и относительно налогового, таможенного режима, для того, чтобы создать максимально комфортные условия для организации финала. По моей просьбе, Парламент принял соответствующие изменения в бюджет, было направлено более 100 млн гривен на подготовку объектов", - заявил Порошенко.
Напомним, накануне финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорт "Борисполь" будут лететь около 130 чартеров.
Как сообщал УНН, в финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
В свою очередь битанське издание The Independent опубликовало материал, в котором рассмотрело ценовую политику на дорогу в Киев на время проведения финала Лиги чемпионов.
Отметим, на финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают более 50 тысяч иностранцев.