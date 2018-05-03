Україна створила комфортні умови для організації фіналу Ліги чемпіонів в Києві – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна створила комфортні умови для організації та проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві 26 травня. Про це під час зустрічі з президентом УЄФА повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Ми зробили великі кроки: були прийняті необхідні законодавчі акти, які я підписав нещодавно і щодо податкового, митного режиму, для того, щоб створити максимально комфортні умови для організації фіналу. За моїм проханням, Парламент прийняв відповідні зміни до бюджету, було спрямовано більше 100 млн гривень на підготовку об’єктів", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА до аеропорту “Бориспіль” летітимуть близько 130 чартерів.
Як повідомляв УНН, у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня у Києві зіграють англійський “Ліверпуль” і мадридський “Реал”.
У свою чергу битанське видання The Independent опубліковало матеріал, у якому розглянуло цінову політику на дорогу до Києва на час проведення фіналу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, на фінал Ліги чемпіонів у Києві очікують понад 50 тисяч іноземців.