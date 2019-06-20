Украина стала соавтором резолюции ООН о защите лиц с инвалидностью в условиях войны

"Украина стала соавтором резолюции Совета Безопасности ООН об усилении защиты лиц с инвалидностью в условиях вооруженных конфликтов. Проблематика особенно актуальна для украинской стороны на фоне продолжающейся российской агрессии в Донбассе", говорится на странице Представительства Украины в ООН в Twitter.

Напомним, наибольшее число беженцев, которое за последние 20 лет выросло более чем в два раза, являются жителями шести стран: Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы, Сомали и Венесуэлы. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании, опубликованном на сайте организации.