Україна стала співавтором резолюції ООН про захист осіб з інвалідністю в умовах війни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна стала співавтором резолюції Ради Безпеки ООН про посилення захисту осіб з інвалідністю в умовах збройних конфліктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Представництво України в ООН.
"Україна стала співавтором резолюції Ради Безпеки ООН про посилення захисту осіб з інвалідністю в умовах збройних конфліктів. Проблематика особливо актуальна для української сторони на фоні триваючої російської агресії на Донбасі", йдеться на сторінці Представництва України в ООН у Twitter.
Нагадаємо, найбільша кількість біженців, яка за останні 20 років зросла більш ніж в два рази, є жителями шести країн: Сирії, Афганістану, Південного Судану, М'янми, Сомалі і Венесуели. Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в своєму посланні, опублікованому на сайті організації.