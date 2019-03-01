Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В рейтинге с быстрым сокращением трудоспособного населения Украина занимает одно из первых мест. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве, передает УНН.
"В результате рейтинга стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла одно из первых мест", - рассказал Турчинов.
Он также добавил, что по показателю старения Украина занимает 29 место в мире.
"Сокращение населения Украины угрожает не только ее национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации", - подчеркнул секретарь СНБО.
Как сообщал УНН, в декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения.
Напомним, согласно прогнозу директора Института демографии социальных исследований НАНУ Эллы Либановой, население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2031 году.