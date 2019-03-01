Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения

"В результате рейтинга стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла одно из первых мест", - рассказал Турчинов.

Он также добавил, что по показателю старения Украина занимает 29 место в мире.

"Сокращение населения Украины угрожает не только ее национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНН, в декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения.

Напомним, согласно прогнозу директора Института демографии социальных исследований НАНУ Эллы Либановой, население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2031 году.