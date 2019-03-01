Україна стала одним із лідерів у рейтингу країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У рейтингу з найшвидшим скороченням працездатного населення Україна посідає одне з перших місць. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.
"В результаті рейтингу країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення Україна посіла одне з перших місць", - розповів Турчинов.
Він також додав, що за показником старіння Україна посідає 29 місце в світі.
"Скорочення населення України загрожує не тільки її національній безпеці, а й самому існуванню нашої нації", - наголосив секретар РНБО.
Як повідомляв УНН, у грудні 2019 року буде проведений пробний перепис населення.
Нагадаємо, згідно з прогнозом директора Інституту демографії соціальних досліджень НАНУ Елли Лібанової, населення України скоротиться на 6,8% – до 39,5 млн осіб до 2031 року.