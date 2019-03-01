Україна стала одним із лідерів у рейтингу країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення

КИЇВ. 1 березня. УНН. У рейтингу з найшвидшим скороченням працездатного населення Україна посідає одне з перших місць. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.