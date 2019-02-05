Українцям дали демографічний прогноз

"Чисельність населення з урахуванням Донбасу, але без урахування Криму, з поточних 42,2 млн осіб на початок 2031 року знизиться до 39,5 млн, а чисельність працездатного населення (за європейськими стандартами від 20 до 64 років) зменшиться з поточних показників 26,9 млн – до 24 млн осіб, через відтік робочої сили за кордон", – сказала вона.



Як повідомляв УНН, Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення кількості населення України на 208,8 тисяч людей за період із січня по листопад минулого року.



Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 58 народжених.



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Загалом в Україні, станом на 1 грудня 2018 року проживає 42 мільйони 177,6 тисяч людей. Слід зауважити, що дані розрахунку охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.