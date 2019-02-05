Украинцам дали демографический прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек до 2031 года. Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова, передает УНН.
"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн - до 24 млн человек, из-за оттока рабочей силы за границу ", - сказала она.
Как сообщал УНН, Государственная служба статистики обнародовала данные об уменьшении численности населения Украины на 208 800 человек за период с января по ноябрь прошлого года.
Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 58 родившихся.
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Всего в Украине, по состоянию на 1 декабря 2018 года проживает 42 миллиона 177 600 человек. Следует заметить, что данные расчета охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.