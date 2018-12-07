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В Україні мобільних абонентів більше ніж населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня УНН. Держстат опублікував дані про кількість абонентів телефонного зв'язку в Україні. Їх виявилося на третину більше, ніж всього дорослого дієздатного населення, передає кореспондент УНН.

В Україні мобільних абонентів більше ніж населення

44,83 мільйона - населення України за минулий рік. Причому ця цифра враховує і жителів похилого віку разом з немовлятами, жителями тимчасово окупованих Криму і ОРДЛО. У 2013-му році нас було 45,426 млн. чоловік - така динаміка.

Абонентів ж мобільного зв'язку налічується на сьогоднішній день 54 682 800 - майже на десять мільйонів більше. Головна причина - більшість мобільних операторів пропонує безкоштовний зв'язок всередині власної мережі і користувачі, як правило, мають кілька карток від різних операторів. Три трубки або одна на три картки - справа смаку.

Зовсім інша картина з кількістю абонентів Інтернет - їх удвічі менше, ніж населення - 26 014 900 осіб. Серед них переважна більшість - 25 175 000 складають абоненти "з наданням широкосмугового доступу". Простіше кажучи - володарі смартфонів і іншої техніки. Практично половина власників карток мобільного зв'язку. У меншості - абоненти Інтернет в сільській місцевості, їх на всю Україну всього 631 700 осіб.

Як повідомляв УНН, чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 р склала 42220,8 тис. чоловік. Протягом січня-вересня 2018 року чисельність населення зменшилася на 165,6 тис. осіб. За вересень населення України скоротилося на 13,2 тис. осіб (дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей - ред.)

Як повідомляв УНН, в мережах мобільного зв'язку за тиждень виявлено понад 6 тис. порушень.

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