КИЕВ. 20 октября. УНН. Численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек. В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек. За сентябрь население Украины сократилось на 13,2 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.