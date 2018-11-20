За сентябрь население Украины сократилось на 13,2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек. В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек. За сентябрь население Украины сократилось на 13,2 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных.
Как сообщал УНН, численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 года составила 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек.
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Как сообщал УНН, одобрен план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.